«محرقة خيام رفح».. المشاهير يثورون من أجل الإنسانية

انتفض مشاهير ونجوم الفن اعتراضاً على أحداث محرقة رفح بعد قصف القوات الإسرائيلية خيام النازحين الفلسطينين، مما أدى لوقوع مئات من القتلى والجرحى، دون رحمة من الكيان الصهيوني، لذلك عبر العديد من النجوم عن غضبهم وإستيائهم لما يحدث للشعب الفلسطيني، تضامناً مع القضية.

وترصد لكم "بوابة الوفد الإلكترونية"، في التقرير التالي انتفاضة نجوم الفن حول أحداث رفح.

محمد إمام

محمد إمام

نشر محمد إمام صورة لطفل يقف أمام خيام مشتعلة، وحملت الصورة جملة: "سلاما على شهداء رفح".

ميريام فارس

ميريام فارس

كتبت ميريام فارس عبر حسابها في موقع "إكس": "خلّينا كلنا الليلة نوحّد صلواتنا ودعواتنا على روح الضحايا والأطفال الأبرياء، مثل ما هلق عم نعمل انا وجايدن. يا ربي بشي أعجوبة توقّف لي عم بصير".

نبيل الحلفاوي

كتب عبر نبيل الحلفاوي موقع اكس: “تتواصل جرائم الحرب الصهيونية بلا ضابط ولا رادع بحماية ودعم الإدارة الأمريكية وحلف الناتو.. تحت غطاء من تحذيرات مائعة عقيمة بخصوص المدنيين. وها هم يحرقون علنا في خيامهم ومناطقهم التي أعلن المجرمون أنها آمنة”.

هبة عبد الغني

هبة عبد الغني

ونشرت هبة عبد الغني صورة لخيمة مشتعلة، وكتبت عليها "محرقة الخيام"، وكتبت في التعليق: حسبنا الله ونعم الوكيل"

إليسا

وكتبت إليسا عبر موقع اكس: "الصور والاصوات من رفح ما رح تروح من بالي . الانسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة. يا رب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي. ارحم هالناس والاطفال وارحم فلسطين .. شو هل الاجرام ، هيدي الديمقراطية يللي عم تصدروا لل العالم؟ #مجزرة_ررررفح".

كندة علوش

فيما كتبت كندة علوش عبر موقع اكس: "وعندما تعتقد أن أهلنا في ‎#غزة ذاقوا خلال الشهور الأخيرة أقسى أشكال الظلم تهجير تجويع قتل ترويع فقدان الأهالي والأبناء.. نكتشف أن إجرام العدو لازال يحمل المزيد وأن البشاعة التي يمارسها لا حدود لها ماحصل ويحصل لأهلنا في ‎#رفح تخطى كل حدود الإجرام".

لقاء الخميسي

بينما كتبت لقاء الخميسي عبر موقع اكس: "ياكش ت ولع وتتحر ق زي ما عملت بالظبط يا اقذر الخلق ! .. ياكافر يا جاحد يا مريض".

كارول سماحة

أما كارول سماحة فكتبت عبر موقع اكس: "أنا قلبي احترق وما عم بقدر استوعب!! اللّي عم نشوفوا مش مشاهد بأفلام هي مشاهد من الواقع حتّى العقل ما بيستوعب إنها حقيقة... شو بعد في أكتر من هيك مجزرة وإجرام وإبادة حتّى العالم يتحرّك بوجه هالكيان المجرم؟؟ #مجزره_رفح".

عصام السقا

وكتب عصام السقا عبر موقع اكس: "اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها ، اللهم أنقطع الامل الا من رحمتك ، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ، اللهم أرحم ضعفهم وقلة حيلتهم واجبر كسرهم وانصرهم يالله #مجزره_رفح".

سميرة سعيد

سميرة سعيد

أما سميرة سعيد، فنشرت صورة تعبيرية ليد تستغيث من وسط النيران كتبت عليها كلمة "رفح"، وأضافت في التعليق: "دي كده مش دنيا.. كده غابة..دول بني ادمين.. ولا ديابة"

رضوى الشربيني

أما رضوى الشربيني فكتب عبر موقع اكس: "رحم الله شهداء الوطن #الجيش_المصري_فخرنا_وعزنا".

فيفي عبده

فيفي عبده

وكتبت فيفي عبده عبر إنستجرم: "حسبي الله و نعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم يا رب ارحم برحمتك فلسطين واهلها".

دانييلا رحمة

بينما الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، كتبت عبر موقع اكس: "أصعب موقف لما نكون رافضين واقع ظالم وعنيف بس ما حدا قادر يعمل شي! كم طفل وروح لازم يموتوا لحدا يتحرك؟! لو شو ما صار رح نضل نعلّي الصوت ونقول كفى إجرام بحق الأبرياء والأطفال لأنه ما بقى حدا قادر يتحمل! ‎#مجزرة_رفح".

هبة عبد الغني

درة

ونشرت درة صورة لطفل يبكي وخيام مشتعلة، وكتب على الصورة تعليق "منطقة آمنة".

أصالة نصري

أما أصالة نصري، فكتبت عبر موقع اكس: "متنا من الحزن متنا من البكا اللي عم بيصير برفح مافي آدمي بيسمح فيه ومالنا غير الله هوه ملاذنا وبنترجاك يارب يارب يارب إرفع عنهم الألم إرفع عنهم الوجع وارحمهم وارحمنا يارب لو فينا نوحد الدعاء نترجى نتوسل رب العالمين أن ينجو بهم وينجو بنا".

نانسي عجرم

كما كتبت نانسي عجرم، عبر موقع اكس: "كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال. ‎#مجزرة_رفح".

يسرا

يسرا

وكتبت النجمة يسرا: "ببالغ حزني الشديد انعي خيرة جنود الوطن و أدين بشدة كل ما يحدث ضد الإنسانية و ضد وطننا العربي .. وأدعو الجميع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة .. اللهم انصر اخواننا المستضعفين واحفظ مصر من كل شر و سوء".