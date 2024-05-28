فيلم Furiosa: A Mad Max Saga يحصد إيرادات ضعيفة بالسينمات العالمية
هبوط فيلم Furiosa: A Mad Max Saga في شباك التذاكر الأمريكي بعد أيام قليلة من انطلاق عرضه يوم ٢٤ مايو الجاري.
إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga
فيلم Furiosa: A Mad Max Saga حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي ٣٢ مليون دولار، وبلغت أرقامه عالميا حوالي ٦٥ مليون دولار.
وبعد تصدره شباك التذاكر في الساعات الأولى تراجع للمركز الثاني بعد فيلم الرسوم المتحركة The Garfield الذي بلغت إيراداته خلال نفس الفترة عالميا حوالي ٩٧ مليون دولار.
أحداث فيلم Furiosa: A Mad Max Saga
فيلم Furiosa: A Mad Max Saga، المقتبس من سلسلة أفلام ماد ماكس الشهيرة، تدور أحداثه حول القصة الأصلية للمحاربة المنشقة فيوريوسا قبل تعاونها مع المنظمة الشهيرة.
أما The Garfield Movie فتدور أحداثه حول قط كسول تضطره الظروف هو وصديقه الكلب المدلل للمشاركة في عملية سرقة مليئة بالمخاطر.
أبطال فيلم Furiosa: A Mad Max Saga
فيلم The Garfield Movie بطولة صوتية كريس برات،نيكولاس هولت، هانا وادينجهام، صامويل جاكسون، سنوب دوج وغيرهم.