الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"نمبر وان.. نيلسون مانديلا" في مباراة الأهلي والترجي| محمد رمضان يكشف السر

محمد رمضان ونيلسون
محمد رمضان ونيلسون مانديلا

لفت النجم محمد رمضان الأنظار بظهوره خلال إحيائه الفقرة الافتتاحية لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مرتديًا قميصًا يحمل صورة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، لذلك أثار جدلًا واسعًا بعدما تداولت العديد من التساؤلات حول معرفة السر خلف ظهوره بصورة "نيلسون مانديلا".

محمد رمضان

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" صورته بنفس القميص، وصورة أخرى لأحد مقولات نيلسون مانديلا عن فلسطين وكان نصها: "نعلم جيدا أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نيل الفلسطينيين حريتهم".

 

وحرص الفنانون على كتابة منشورات تعبر عن رفضهم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وكان من بينهم نبيل الحلفاوي، إليسا، نانسي عجرن، حنان مطاوع، شيماء سيف، عائشة بن أحمد، رنا سماحة، محمد سلام والكثير غيرهم.

محمد رمضان

كما أشعل المغني والممثل محمد رمضان الشهير بـ"نمبر وان" حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بكوكبة من أغانيه الحماسية، كما نشر مجموعة من الصور داخل استاد القاهرة الدولي أثناء حضوره صباح اليوم استعدادا للمباراة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

شارك محمد رمضان متابعيه ومحبيه العديد من الصور داخل استاد القاهرة الدولي، معلقا: "ثقة فى الله نجاح".

محمد رمضان

انطلق محمد رمضان خلال الأيام الماضية لتجهيزات بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا، وأنهى تحضيرات قائمة الأغاني التى يقدمها أمام قاعدة جماهيرية عريضة من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ويأمل أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

 

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

كما أعلن الإعلامي رامي رضوان مؤخراً، أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان، لإحياء حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي، قائلاً: "محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي".

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الجريدة الورقية