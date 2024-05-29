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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الجريمة ينطلق على منصة شاهد

فيلم الجريمة
فيلم الجريمة

أعلنت منصة شاهد vip عن تحضيرها لطرح فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز ومنة شلبي ، خلال الفترة المقبلة، ولم تحدد موعدا نهائيا . 

 

أبطال فيلم الجريمة

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وميرنا نور الدين.

فيلم الجريمة

أحداث فيلم الجريمة

الفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منه، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى ليجد نفسه مجبرا على الاعتراف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع العديد من الأشخاص.

 

ومن ناحية أخرى تستعد منصة شاهد لطرح مسلسل “ مفترق طرق " من بطولة هند صبري وإياد نصار اوائل الشهر المقبل .

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الجريدة الورقية