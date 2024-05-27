" ابنك مجنون يا حج".. أشهر إفيهات لطفي لبيب في السينما

اعتزال چوكر السينما المصرية النجم القدير لطفي لبيب، بعد سنوات طوال من الإبداع والإلقاء والأدوار التي رسخت بأذهان جمهوره على شاشات السينما، لذلك أثار جدلاً واسعاً بين مشاهير ونجوم الفن ومتابعيه ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي، إذ تعرض لوعكة صحية شديدة وتدهورت حالته بعد إصابته بجلطة عام 2017، تسببت في عدم قدرته على الحركة، جعلته يبتعد عن التمثيل ليستكمل رحلة علاجه.

لطفي لبيب

طمأن لطفي لبيب، الجمهور على حالته الصحية، بعد معاناته قائلاً: "الجلطة عطلت إيدي الشمال ورجلي الشمال، وأصبحت بامشي أتسند على شخص يرافقني اسمه محمد، ولكن أنا أطمئن الناس إني حالتي زي ما هي من 2017 ومتغيرتش".

لطفي لبيب

لطفي لبيب



ترصد لكم "بوابة الوفد"، أبرز "إفيهات" النجم لطفي لبيب الكوميدية خلال مسيرته الفنية:

- "حاجة ساقعة بسرعة للأستاذ".. الجملة التي قالها لطفي لبيب في فيلم "اللمبي" مع الفنان محمد سعد.

- "اقتل نسمة نفسها".. أحد أشهر إفيهات لطفي لبيب، التي قالها في فيلم "جاءنا البيان التالي"، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وحنان ترك.

- "ابنك مجنون يا حج" قالها لمحمد سعد فى فيلم "كركر"، إشتهر هذا الإفيه عام ٢٠٠٧، من بطولة محمد سعد وياسمين عبدالعزيز، ومازال رواد التواصل الإجتماعي يستخدمونه في الكوميكس على فيسبوك وتويتر.

- ابعت ياللي بتبعت".. جملة قالها في فيلم "يا أنا يا خالتي" مع الفنان محمد هنيدي.

– "ارحم أمي العيانة".. من أشهر الإفيهات التي قالها في فيلم "عسل أسود" مع أحمد حلمي.

- "زيرو وانين".. من بين الإفيهات الأخرى التي قالها في "عسل أسود" أيضًا.

-"بتاخدها لييييه".. إحدى القفشات التي تجمعه مع النجم محمد هنيدي، في فيلم "أمير البحار".

-"إللي بيحصل دة سفالة وقلة أدب وأنا بموت في السفالة وقلة الأدب" .. يعتبر من أبرز إفيهاته، وردد هذه الجملة في فيلم EUC عام 2011 من بطولة محمد سلام، وكريم قاسم، وعمرو عابد.

-"اللهم ارزقها بسيارة مفخخة أو شحنة ناسفة" .. قالها لطفي لبيب في مشهد بفيلم حاحا وتفاحة، حين كان يؤدي دور والد الفنانة لقاء الخميسي، وتم إنتاج الفيلم عام 2006 من بطولة طلعت زكريا، وياسمين عبدالعزيز، وحسن حسني.

لطفي لبيب