السجن 3 سنوات لمدير بنك تعدى على زوجة والده حتى الموت بأكتوبر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مدير بنك، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على زوجة والده، مما نتج عنه وفاتها بسبب ضرب أفضى إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم "أ . ص" مدير عام بأحد البنوك، في 8 نوفمبر 2023 بدائرة قسم أول أكتوبر، ضرب المجني عليها "م. أ" زوجة والده عمدا ولم يكن يقصد من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى لموتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن سبب الواقعة خلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده مما أثار حفيظته، فتوجه حيث أيقن أنها متواجدة، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسطقت من أعلى درج العقار محل سكنها، ونتج عنه وفاتها.

بتهمة النصب.. إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها و3 آخرين للمحكمة الاقتصادية



قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة.



وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انفجار داخل مصنع حديد بالصف



لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين، داخل مصنع للحديد في أثناء عملهم بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوفاة عامل 20 سنة، وإصابة 3 بإصابات خطيرة، في أثناء عملهم بمصنع حديد بدائرة القسم.

وبالفحص تبين ارتفاع درجة حرارة الفرن ما أدى إلى انفجار وتناثر قطرات لهب الحديد على الأول، وتوفي في الحال، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، وتحرر المحضر اللازم.