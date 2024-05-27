المشدد 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل لاتهامهما بقتل شخص في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمبلط سيراميك، وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، و"محمود م ع"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص "حجارة".

وفى سياق آخر فقد عرض السائق المتسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر على الطب الشرعى

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير الطب الشرعى لعينة الدم للسائق المتسبب في حادث دهس شخصين، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه، بسبب اصطدامه بهما أثناء عبورهما الطريق في منطقة النزهة، مما أسفر عن مصرع أحدهما وبتر قدم الأخر.

وكانت النيابة أمرت بحبس السائق على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامة بالتسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بعاهة مستديمة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من غرفة النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شحص وإصابة آخر ببتر في القدم، بعد تعرضهما للدهس من قبل سيارة نقل ثقيل أثناء عبورهما نهر الطريق بمنطقة النزهه.

على الفور أنتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل جثة الضحية المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للمصاب وبيان سبب الوفاة الحقيقى للشخص المتوفى.

وفى سياق آخر