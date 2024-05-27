المشدد 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل بتهمة قتل شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض مطواة، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين عبد الله ا ع، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، ومحمود م ع، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد ج ح عمدًا مع سبق الإصرار.



المشدد 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل لاتهامهما بقتل شخص في بنها

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضربًا حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونص أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص “حجارة”.