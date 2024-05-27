المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالهيروين في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بـ الاتجار بالهيروين في التجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 989 لسنة 2023 جنايات المعادي، المقيدة برقم 476 لسنه 2023 جنوب القاهرة، بقيام المتهم «سيد.ج» بالاتجار بالمواد المخدرة، أثناء استقلاله دراجة نارية، بحيازته شنطة سوداء أثناء تفتيشه عثر بحيازته على 13 لفة هيروين. على الفور، تم القبض عليه وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

ومن جهة اخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بضرب شاب حتى الموت، في مصر القديمة، بالسجن المشدد 10سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشارحمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين ضربا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، و لم يقصدوا قتله لإجباره على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، حتى سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.