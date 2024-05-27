قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شريف الزاوي، بمعاقبة متهم بالتزوير في مستندات رسمية بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير مستندات رسمية بالمنيا

ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد ثبت من التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن، ح، 45 سنة، مقيم بقرية في مركز بني مزار، قد قام بتزوير مستندات رسمية بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المتهم بتزوير مستندات رسمية، وعليه تم إلقاء القبض عليه وباشرت النيابة التحقيقات.

وبعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أدين اليوم بالتزوير في مستندات رسمية وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.

ومن جهة اخرى أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على شاب بالسجن 5 سنوات، لقيامه بتهديد فتاة بإفشاء أسرار خاصة بها، واختراق حساب شخصي خاص بفتاة أخرى.

برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب، وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 14491 لسنة 2022 مركز الصف والمقيدة برقم 2814 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد تلاوة أمر الأحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة والأطلاع والمداولة.

وتخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة، حيث تقدمت مريم ز ببلاغ للأدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بتضررها من قيام أحد الأشخاص بسرقة الحساب الخاص بها عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مما تسبب لها فى أضرار معنوية وأدبية جسيمة لأحتواء الحساب على بيانتها وصورها الشخصية.