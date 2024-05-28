عمرو أديب: سعر رغيف الخبز سيرتفع والمواطن سيتحمل جزء من التكلفة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن دعم الخبز، وفُهم من تصريحاته أنه لن يتم إلغاء الدعم ولكن سيتم تحريك السعر، معقبا: "الرغيف أبو 5 قروش مش هيكون 5 قروش حيث سيتحمل المواطن جزء من التكلفة"

النور هيفضل يتقطع لآخر السنة

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "النور هيفضل يتقطع لآخر السنة، وفي ديسمبر الأزمة هتخلص". .

وتابع عمرو أديب: "أنا أتوقع أن الحكومة ستحرك سعر البنزين الفترة المقبلة، معقبا: "رئيس الوزراء يتحدث في أوقات كثيرة أننا مش قادرين وأن الدولة مضطرة ترفع الأسعار".

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.



وقال المتحدث باسم الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث أننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.

رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد اسنخدام الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية، مضيفا أنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة لأكثر احتياجا في المجتمع.



وأردف المتحدث باسم الحكومة أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم الحكومة : "مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية».