الحكومة: تحمل كل أعباء الدعم صعب ولابد من تحريك بسيط بالأسعار (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي».

تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن سعر رغيف الخبز 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وأردف أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشاريع بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، أن زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%

وأشار إلى أن هناك قفزة في سعر برميل برنت، وأنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

يشار إلى أنه تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية عددٍ من المشروعات الصناعية، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة "برج العرب الجديدة".



ولفت رئيس الوزراء، في مُستهل زيارته للمصنع، إلى أن صناعة الزيوت في مصر تُعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الربط بين ما بين الزراعة والصناعة.



وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.

وخلال جولته بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرحٍ من المهندس أسامة سُليمان، رئيس مجلس الإدارة؛ حيث أوضح أن شركة Cargill العالمية قامت بافتتاح وتشغيل مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية في سبتمبر 2004 بطاقة استخلاص تصل إلى 3 آلاف طن يوميا من بذور الصويا، وبما يصل إلى مليون طن سنويا؛ حيث ينتج المصنع زيت الصويا الخام وكُسب الصويا.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت في مارس 2018 بمضاعفة الإنتاج من خلال إضافة خط انتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا؛ ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية 2 مليون طن سنويا.