تامر أمين مهاجما إسرائيل: بجاحة الاحتلال وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها(فيديو)

شن الإعلامي تامر أمين، هجوماحادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب قصف مركز النازحين في رفح الفلسطينية أمس، قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم، رغم مجزرة أمس في رفح الفلسطينية نتنياهو مستمر في حربه بقطاع غزة وقتل الشعب الفلسطيني

بجاحة الاحتلال وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها

وتابع تامر أمين: "بجاحة الاحتلال وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها ونتنياهو طلع في الكينسيت يقول إللي حصل منهم في رفح الفلسطينية كارثة إنسانية ".

وأردف تامر أمين :" نتنياهو وصل إلى حد الجنون ولا يرغب في وقف الحرب في غزة وهو عارف إنه لو وافق على وقف إطلاق النار سيتعرض للمحاكمة ".

واختتم تامر أمين: "مفيش حد في العالم قادر على إيقاف نتنياهو عن مخططاته وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة ".

وعلّق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان على محرقة الخيام التي حدثت في رفح خلال الساعات الماضية جراء غارات إسرائيلية شديدة على النازحين بداخلها وكانت تضم أكثر من 100 ألف نازح من مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي رسالة شديدة اللهجة غير متوقعة من بيرس مورجان الذي كان معروف بتأييده لإسرائيل في بداية العدوان في 7 من أكتوبر الماضي، حيث طالب ريس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بوقف الحرب فورًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”.

قال بيرس مورجان في منشوره لـ نتنياهو "المشاهد من رفح مروعة، لقد دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر، لكن ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه أوقف هذا الآن يا نتنياهو".



جاءت أحداث تلك المذبحة بعد مرور أقل من 48 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في مدينة رفح وإلزام الاحتلال بوقف جميع عملياته العسكرية هناك، وفي ظلمة الليل وسط طائرات الاستطلاع الزنانة، نفذت قوات الاحتلال قصف عنيف على مخيم للنازحين في غرب مدينة رفح مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال وأغلب الجثامين احترقت جراء نشوب النيران في الخيم واندلاع النيران لساعات في محاولات لانقاذ الأحياء



عُرف باريس مورجان في بداية العدوان بالدفاع الشيدي عن إسرائيل وقوتها وأحقيتها في الدفاع عن نفسها وتصفية عناصر المقاومة، وتحول موقفه 180 درجة بعد محرقة الخيام التي حدثت مساء امس.