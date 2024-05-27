قدم الإعلامي أحمد موسى، ، تعازيه الحارة في استشهاد أحد عناصر القوات المسلحة المصرية على الشريط الحدودي برفح، معلقا: "أطالب الجميع بقراءة الفاتحة على روح ابن مصر البطل الشهيد".

وأكد أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم أن المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية يجب أن تؤخذ فقط من البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري، مشددًا على ضرورة تجاهل الإعلام المعادي الذي يحاول تضخيم الأمور.

سيادة مصر لن يستطيع أحد الاقتراب منها

و أضاف أحمد موسى: "سيادة مصر لن يستطيع أحد الاقتراب منها، سواء كان ذلك من إسرائيل أو غيرها، سيادة مصر محفوظة ولن يجرؤ أحد على زعزعتها"، مضيفًا: "من يتطاول على سيادة مصر خائن".

كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، التفاصيل الكاملة لحادث الشريط الحدودي برفح الذي أسفر عنه استشهاد أحد العناصر المصرية على الشريط الحدودي.

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث اليوم هو حادث حدودي بين دولتين، وهو ما يعود بنا لواقعة سيلمان خاطر الذي قتل 7 أفراد، والجندي محمد صلاح الذي اخترق الحدود الإسرائيلية وقتل 3 جنود ثم استشهد.



وأضاف، أن ما حدث اليوم هو تبادل إطلاق النيران بين الجانب المصري والإسرائيلي ونتج عنه استشهاد بطل مصري عظيم.



وتابع: هذا الحادث لن يؤثر على العلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ولن يؤثر على اتفاقية السلام بين الدولتين، وأيضًا لن يؤثر على سيادة مصر على الإطلاق، فهو حادث حدودي.

وأوضح سمير فرج، أنه تم وضع لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة لشريط الحدودي برفح طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، وننتظر المعلومات حول ما حدث.

واستطرد اللواء سمير فرج، الرسائل المصرية لمواجهة الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة نتنياهو، فنرى 80 ألف مشجع مصري في نهائي أبطال أفريقيا قاموا بالهتاف دعما لغزة.

واختتم اللواء سمير فرج: نحن الآن نعيش في حروب الجيش الرابع والخامس وليس حروب البندقية، وهي الحرب الأخطر على الإنسان وعقول البشر.