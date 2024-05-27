محرم وشركاه M&P شريك الاجتماعات الحكومية خلال مؤتمر الطب الأفريقي الثالث

أعلنت مجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي (M&P) أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اختارت المجموعة للعام الثالث على التوالي للمشاركة في تنسيق الاجتماعات الحكومية خلال مؤتمر الطب الأفريقي الثالث. Africa Health Exon2024 يقام المؤتمر الإقليمي الهام الذي تنظمه الهيئة في الفترة من ٣-٦ يونيو المقبل، ويمثل أكبر المؤتمرات المتخصصة في مجال الصحة على مستوى أفريقيا. يستعرض المؤتمر الجهود والخبرات والإسهامات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون في القطاع الطبي والاستثمارات والخدمات الصحية في القارة.

وبموجب الشراكة ستقوم مجموعة محرم وشركاهM&P) ) بتنسيق الاجتماعات بين القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للشراء الموحد والشركات المنظمة للمرة الثالثة على التوالي، حيث ستعمل المجموعة على تنظيم اجتماعات متعددة لبحث فرص ومجالات التعاون بين القطاعات الحكومية المشاركة والقطاع الخاص، وعقد محادثات مشتركة لإقامة مشروعات استثمارية وإبرام اتفاقيات وتعاقدات مواكبة لأعمال مؤتمر الطب الأفريقي الذي يعزز دور مصر كمركز إقليمي في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية وصناعة الدواء، وهو ما يجعلها وجهة للمستثمرين الدوليين والمسئولين الحكوميين في أفريقيا والشرق الأوسط، الباحثين عن فرص شراكات واستثمارات في هذا المجال.

يأتي اختيار هيئة الشراء الموحد لمجموعة محرم وشركاه M&P لتصبح شريكًا في تنظيم مؤتمر الطب الأفريقي الثالث المقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد النجاح الكبير الذي حققته المجموعة في العامين السابقين، ودورها المحوري في عقد محادثات مشتركة ولقاءات ثنائية لإقامة شرَاكات ومشروعات استثمارية بين الشركات العالمية والدول الأفريقية والجهات الحكومية المصرية المشاركة.

تقام النسخة الثالثة من المؤتمر تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”، حيث يمثل المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، مما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعة على مستوى أفريقيا. ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.