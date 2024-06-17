الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة اختفاء سيدتين من أعضاء بعثة الحج المصرية.. مصدر أمني يكشف

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مصدر أمني ببعثة الحج المصرية حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

وبعد الفحص؛ تبين أن السيدتين المشار إليهما، ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا في زيارة خاصة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه بعد الإستدلال عليهما؛ تم التوصل إلى أهلية إحداهن، والذين أفادوا بعودتها.

وأكد المصدر عدم وجود أي إخطارات بغياب أي من أعضاء بعثة الحج المصرية.

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