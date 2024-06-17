حقيقة اختفاء سيدتين من أعضاء بعثة الحج المصرية.. مصدر أمني يكشف

كشف مصدر أمني ببعثة الحج المصرية حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

وبعد الفحص؛ تبين أن السيدتين المشار إليهما، ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا في زيارة خاصة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه بعد الإستدلال عليهما؛ تم التوصل إلى أهلية إحداهن، والذين أفادوا بعودتها.

وأكد المصدر عدم وجود أي إخطارات بغياب أي من أعضاء بعثة الحج المصرية.