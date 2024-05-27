Taskedin meet أول تطبيق مصري للاجتماعات الافتراضية

شارك تطبيق تاسكد ان أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الاوسط في فاعليات النسخة الثالثة من قمة تكني لريادة الاعمال المقامة باستاد القاهرة.

من جانبها قالت المهندسة إسراء عمارة الشريك المؤسس في التطبيق، إن تطبيق “تاسكد ان” يهدف إلى تغيير فكر العمل السائد في مصر ومواجهة المقاومة في بيئة العمل من خلال التحول إلى مجتمع رقمي يركز على زيادة الإنتاجية.

وتابعت إسراء: "يوفر تاسكد ان للشركات إمكانية تحقيق الإدارة الإستراتيجية من خلال إدارة هيكل الشركة ووقتها وعملياتها التشغيلية والمهام والتواصل الفعال بين أفراد الفريق".

وأشارت المهندسة إسراء عمارة، إلى أن “تاسكد ان” من خلال مشاركته فى قمة تكنى يهدف إلى الإسهام في دعم التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في بيئة العمل بمصر والشرق الأوسط، كاشفة عن أن التطبيق قدم عرض لرواد العمال بإتاحة Taskedin للشركات الناشئة حتى 10 موظفين مجاناً ودون أي رسوم.

وأوضح المهندس معز الدين البقشيشي ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التطبيق تم تطويرة بأيدي مبرمجين مصريين وهو أول تطبيق في مصر والشرق الاوسط يدعم اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية ويتيح مزايا متعددة للشركات، حيث يٌعتبر أول مساحة عمل رقمية أمنة تجمع بين إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وإنشاء المهام وتفويضها ومتابعتها وكذلك التواصل الفعال داخل المؤسسة عن طريق المحادثات الفردية والجماعية والاجتماعات الافتراضية الصوتية والمرئية وأيضا إدارة الأداء وتقييمه.

وأضاف البقشيشي، أن التطبيق في تطور مستمر حيث يتم إضافة خصائص جديدة بشكل مستمر كان أخرها خاصية Taskedin meet وهو أول تطبيق اجتماعات افتراضية بالشرق الأوسط مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويساعد في عقد اجتماعات مع فريق العمل في أى وقت ومن أى مكان ، ويسعى لدعم الشركات في المنطقة حيث يتوافق مع كافة احتياجاتها لتطوير العمل والعمل عن بعد، كما يتميز عن باقة التطبيقات المنافسة بعدد غير محدود من الأعضاء في الاجتماع الواحد ووقت غير محدود وهو ما يعتبر ميزة تنافسية للتطبيق. meet أول تطبيق مصري للاجتماعات الافتراضية متاح مجانا



شارك تطبيق تاسكد ان أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط في فاعليات النسخة الثالثة من قمة تكني لريادة الأعمال المقامة باستاد القاهرة.

قالت المهندسة إسراء عمارة الشريك المؤسس في التطبيق، إن تطبيق تاسكد ان يهدف إلى تغيير فكر العمل السائد في مصر ومواجهة المقاومة في بيئة العمل من خلال التحول إلى مجتمع رقمي يركز على زيادة الإنتاجية.

وتابعت إسراء: "يوفر تاسكد ان للشركات إمكانية تحقيق الإدارة الإستراتيجية من خلال إدارة هيكل الشركة ووقتها وعملياتها التشغيلية والمهام والتواصل الفعال بين أفراد الفريق".

وأشارت المهندسة إسراء عمارة، إلى أن “تاسكد ان” من خلال مشاركته فى قمة تكنى يهدف إلى الإسهام في دعم التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في بيئة العمل بمصر والشرق الأوسط، كاشفة عن أن التطبيق قدم عرض لرواد العمال بإتاحة Taskedin للشركات الناشئة حتى 10 موظفين مجاناً ودون أي رسوم.

وأوضح المهندس معز الدين البقشيشي ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التطبيق تم تطويرة بأيدي مبرمجين مصريين وهو أول تطبيق في مصر والشرق الاوسط يدعم اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية ويتيح مزايا متعددة للشركات، حيث يٌعتبر أول مساحة عمل رقمية أمنة تجمع بين إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وإنشاء المهام وتفويضها ومتابعتها وكذلك التواصل الفعال داخل المؤسسة عن طريق المحادثات الفردية والجماعية والاجتماعات الافتراضية الصوتية والمرئية وأيضا إدارة الأداء وتقييمه.

وأضاف البقشيشي، أن التطبيق في تطور مستمر حيث يتم إضافة خصائص جديدة بشكل مستمر كان أخرها خاصية Taskedin meet وهو أول تطبيق اجتماعات افتراضية بالشرق الأوسط مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويساعد في عقد اجتماعات مع فريق العمل في أى وقت ومن أى مكان، ويسعى لدعم الشركات في المنطقة حيث يتوافق مع كافة احتياجاتها لتطوير العمل والعمل عن بعد، كما يتميز عن باقة التطبيقات المنافسة بعدد غير محدود من الأعضاء في الاجتماع الواحد ووقت غير محدود وهو ما يعتبر ميزة تنافسية للتطبيق.