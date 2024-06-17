أماكن مبادرة “كلنا واحد”.. الحق السلع بأسعار مخفضة

يبحث الكثيرون عن أماكن مبادرة "كلنا واحد" لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سلع مخفضة 40%

وتسعى المبادرة لتوفير كافة المستلزمات من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار "جملة وتجزئة".

وتتوفر كافة السلع من خلال 2254 منفذاً في مختلف محافظات الجمهورية.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال مبادرة "كلنا واحد"، خاصة في المواسم المرتبطة بالأعياد والمناسبات.

وأطلقت الوزارة المرحلة الـ26 من المبادرة، التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر لمدة شهر لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 40%.

وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى، مشيرة إلى أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار "جملة وتجزئة".

وتوفر هذه السلع من خلال 2254 منفذاً في مختلف محافظات الجمهورية، والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

بالإضافة إلى توافر سلع مبادرة "كلنا واحد" بالسلاسل التجارية الكبرى، تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. يأتي ذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لهم.

أماكن مبادرة كلنا واحد بالقاهرة

ميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح.

نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسني باب اللوق.

مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

مجمع المعادي 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

مجمع مجلس الأمة 24 شارع علي عبداللطيف مجلس الأمة.

مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

مجمع ناصر حلوان شارع عبدالعزيز مساكن مصر حلوان.

مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.