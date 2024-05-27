موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب ستاد برج العرب لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

يسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لمصالحة الجماهير البيضاء بعد تعادله في المباراة الأخيرة امام مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بعد أيام قليلة من تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

على الجانب الآخر يسعى زعيم الثغر لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في الجدول بعد سلسلة انتائج السلبية الأخيرة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكهم 30 هدف.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك والإتحاد السكندري في القاهرة قد إنتهت بفوز كبير للزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة والأسكندرية بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مسءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري

تنقل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

قائمة الزمالك لمباراة الإتحاد السكندري

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الليلة امام زعيم الثغر كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.