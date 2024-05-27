الضمان الاجتماعي يكشف علاقة الحسابات البنكية وعدم الأهلية

تصدر الضمان الاجتماعي مؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع نشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسباب لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.

واوضحت الوزارة ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين عبر الصفحة الرسمية للضمان بموقع التواصل الاجتماعي والتمكين"اكس" تويتر سابقا، إن من أسباب عدم أهلية المواطن السعودي في الضمان الاجتماعي هو تجاوز متوسط الحسابات البنكية للأسرة، موضحة أنه يتم دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر.

ولفتت إلى أن الدراسة تعتمد على البيانات المقدمة من المستفيد والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي، وتكون الأسرة غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن (375.000) ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة .



كما جددت الوزارة التذكير بأن من أسباب عدم أهلية المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي، ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.

وبحسب حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" على "إكس": يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة من الوزارة وكل ذلك يعرضه لإيقاف المعاش الخاص به.

ونشرت المادة الـ17 في الفقرة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي التي جاء فيها "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المتعمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق لما تحدده اللائحة".



ومن أسباب عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي أيضا ما يلي:

لم يتوافق أي شرط من شروط الاستحقاق مع المستفيد.

ثبت أن بيانات المتقدم غير صحيحة.

في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه.

في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه. إذا تم إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة تأهيله.

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

شروط معاش الضمان الاجتماعي