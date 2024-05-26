اختبار محرك SpaceX Raptor ينتهي بانفجار ناري

اشتعلت النيران في منصة اختبار SpaceX في منشآت الشركة في ماكجريجور بولاية تكساس أثناء اختبار محركات Raptor 2 بعد ظهر يوم 23 مايو. وفقًا لوكالة NASASpaceflight، كان المحرك يعاني من خلل تسبب في تسرب الأبخرة مما أدى إلى حدوث انفجار ثانوي. انفجار. وأظهر البث المباشر للمؤسسة الإخبارية توقف المحرك قبل بدء الحريق وابتلع المنصة في النهاية بالنيران والدخان.



تستخدم شركة SpaceX محركات Raptor في نظام التعزيز الثقيل للغاية الخاص بنظام Starship والمركبة الفضائية في المرحلة العليا. يستخدمون الميثان السائل والأكسجين السائل كوقود، وقد تم تصميمهم ليكونوا قويين بما يكفي ليتمكنوا من إرسال المركبة الفضائية إلى القمر والمريخ. كما يقترح Gizmodo، فإن اختلاط الغازات بسبب تسرب أو شذوذ مماثل يمكن أن يكون سببًا في الانفجار، على الرغم من أن SpaceX لم تعالج رسميًا بعد ما حدث أثناء الاختبار.

وتستعد الشركة حاليًا للرحلة التجريبية الرابعة لمركبة ستارشيب، والتي من المقرر إجراؤها في 5 يونيو، في انتظار الموافقة التنظيمية وباستثناء سوء الأحوال الجوية أو العوامل الأخرى التي قد تؤخر الإطلاق. من المحتمل ألا يؤثر هذا الانفجار على نافذة إطلاق الرحلة. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة SpaceX للرحلة التجريبية الرابعة في التأكد من أن الصاروخ Super Heavy يحصل على هبوط ناعم في خليج المكسيك وتحقيق دخول متحكم فيه للمركبة الفضائية Starship. وقالت الشركة إنها أجرت العديد من ترقيات الأجهزة والبرامج لدمج ما تعلمته من اختبار الطيران الثالث. وصلت المرحلة العليا من المركبة الفضائية إلى الفضاء خلال تلك الرحلة، لكنها احترقت في الغلاف الجوي عند عودتها، بينما تحطم معززها الثقيل للغاية في المراحل الأخيرة من هبوطها بدلاً من السقوط بهدوء في المحيط.