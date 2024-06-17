خبير عقاري لـ"الوفد":‭ ‬القطاع‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار..‭ ‬ولن‭ ‬تنخفض كما كانت

قال‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬جادو،‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري،‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يرتفع‭ ‬عليه‭ ‬الطلب‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬ويستمر‭ ‬الطلب‭ ‬فى‭ ‬الارتفاع‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬الطلب‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭.‬



ولفت‭ ‬جادو،‭ ‬لـ‮«‬الوفد‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعد‭ ‬التحديات‭ ‬تواجه‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المصريين،‭ ‬أو‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬ويمكن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬العوائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬الشراء‭ ‬وإيجاد‭ ‬خيارات‭ ‬نقل‭ ‬مريحة‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬والعلمين‭.‬



وطالب‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري،‭ ‬باستغلال‭ ‬المناطق‭ ‬الصيفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجانات‭ ‬وفعاليات‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬إذ‭ ‬يجذب‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬نقطة‭ ‬للترويج‭ ‬للوحدات‭ ‬العقارية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للسياح‭ ‬هى‭ ‬الدافع‭ ‬الرئيسى‭ ‬وراء‭ ‬قرارهم‭ ‬بالعودة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬فى‭ ‬دبي،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬والسياحى‭ ‬بمصر‭ ‬ليضاهى‭ ‬أقرب‭ ‬الأسواق‭ ‬لها‭ ‬ويستمر‭ ‬فى‭ ‬التحسن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬



وتوقع‭ ‬جادو،‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى‭ ‬رواجًا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬وإقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬مصيفية،‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬تحولات‭ ‬جوهرية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باقى‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬فى‭ ‬وحدات‭ ‬تجارية‭ ‬سيتجهون‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭.‬



ويرى‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬جادو،‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬ولن‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬حرص‭ ‬المطورين‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدى‭ ‬قطاع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‭ ‬فى‭ ‬العقارات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيؤثر‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المؤثرة‭ ‬والداعمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭.‬



علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬طالب‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين،‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬التجارية،‭ ‬وطرح‭ ‬تسهيلات‭ ‬ومميزات‭ ‬أمام‭ ‬المستهلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬حلول‭ ‬الموسم‭ ‬العقارى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف،‭ ‬والتى‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬مقدمتها‭ ‬عروض‭ ‬التقسيط‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الربح‭ ‬للبائع‭ ‬والمشترى‭.‬