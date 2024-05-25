أبرزها فيتامين د.. 7 عناصر غذائية أساسية لصحة الأمعاء

إذا كنت ترغب في الحصول على جسم صحي، يجب أن يكون لديك أولا أمعاء صحية فكلما كانت أمعائك أكثر صحة، كلما كنت ستمتص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام الذي تتناوله بشكل أفضل.



عناصر غذائية أساسية لصحة الأمعاء

فيتامين ب 6 هو عنصر أثري يمكن أن ينخفض في مستخدمي الكحول ومع ذلك، فإن فيتامين ب 6 جيد للأمعاء، لأنه يمكن أن يحميه من المستويات الخطيرة من الالتهاب.

يساعد فيتامين ب 6 أيضا في إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ وتوليف الدم. يمكن أن يمنع نقص المغنيسيوم امتصاص فيتامين ب6.

يمكن أن يحمي حمض الفوليك من سرطان المعدة والقولون، وكذلك يساعد في إنتاج خلايا جديدة في الأمعاء. جنبا إلى جنب مع فيتامين ب 12، يساعد حمض الفوليك (وهو شكل من أشكال فيتامين ب 9) على السيطرة على الالتهاب في الجسم.



تؤثر الفيتامينات A وD وE معا على الجهاز المناعي وتقوي صحة الأمعاء. على سبيل المثال، عندما تتوقف عن إطعام حليب الثدي لطفلك، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بفيتامين أ في الوقاية من العدوى. بالإضافة إلى الوقاية من الالتهابات المعوية، يساعد فيتامين أ أيضا في الحفاظ على البكتيريا الدقيقة الجيدة في المعدة. من المهم ملاحظة أنه من أجل الاستفادة من الخصائص المفيدة لفيتامين أ، تحتاج إلى ما يكفي من الزنك والحديد في الجسم.

يمكنك العثور على فيتامين (د) في الأغذية العضوية - السلمون والسردين والصفار. لحسن الحظ، فإن التعرض لأشعة الشمس يشحن الجسم أيضا بفيتامين د وثبت أن نقص فيتامين د يرتبط بعدد كبير من الأمراض، بما في ذلك سرطان القولون ومتلازمة القولون العصبي.

فيتامين (د) له خصائص مضادة للبكتيريا ويحمي الأمعاء من العدوى. يمكن أن تزيد البروبيوتيك بشكل طبيعي من مستويات فيتامين د.

تعتمد الإنزيمات الهضمية على عدد من المعادن، وأحد هذه المعادن هو الزنك. هذا يضمن امتصاص الطعام واستخدامه بالكامل.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل معوية طويلة الأجل أو أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية معرضون بشكل أكبر لخطر نقص السيلينيوم، كما أن عدم وجود كمية كافية من السيلينيوم في الجسم يجعله أكثر عرضة للإجهاد، وقد يكون هذا بسبب مشاكل طويلة الأجل في الأمعاء.

المغنيسيوم أمر بالغ الأهمية لرفاهيتك العامة، بما في ذلك صحة الأمعاء والأنظمة ذات الصلة، وترتبط المستويات المنخفضة من المغنيسيوم بالالتهاب الجهازي، وإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المغنيسيوم مع الطعام، فتناول المزيد من الخضروات الورقية الخضراء واللوز.