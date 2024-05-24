اليوم.. مباراتان فى افتتاح الجولة الـ25 بالدوري

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم، باقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة، حيث يلتقي فاركو نظيره سموحة، بينما يواجه إنبي فريق سيراميكا كليوباترا.

في اللقاء الأول، يستقبل فريق فاركو ضيفه سموحة، على استاد حرس الحدود، في السابعة مساءاً، في لقاء سهل نسبيًا للفريق السكندري، وصعب على الفريق البرتقالي، ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فريق سموحة في المركز السادس برصيد 34 نقطة .

في اللقاء الثاني، يستدرج فريق إنبي نظيره سيراميكا، على استاد بتروسبورت، في السابعة مساءاً، في مباراة صعبة على الفريقين، ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 34 نقطة .

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.