عاجل
مصدر رفيع المستوى: مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة لجهودها
الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على حكام أولى جولات الترقي المؤهل للدوري الممتاز

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن أولى مواجهات دور الترقي المؤهل للدوري الممتاز، وتضم المجموعة 4 فرق وهم حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة، فريق صاحب المركز الثالث بدوري المحترفين، و3 فرق أوائل دوري القسم الثاني ب.

 

الترسانه × حرس الحدود

 

يدير اللقاء الدولي محمود البنا، حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي، مساعد أول، هشام الدسوقي، مساعد ثاني، محمود وفا، حكما رابعا، ويقام اللقاء على ملعب نادي الترسانه، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز .

 

سبورتينج × منتخب السويس

 

ويدير مباراة سبورتنج ومنتخب السويس محمد سلامة حكم الساحة، ويعاونه كلا من الدولي سمير جمال، مساعد أول، وهاني خيري، مساعد ثاني، ومحمد العتباني حكما رابعا، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

 

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

 

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

 

 

 

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .

 

 

 

txt

اليوم.. الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج في مواجهة منتخب السويس بدورة الترقي

txt

جهورية شبين يواصل استعداداته لمواجهة المصري

txt

كهرباء الإسماعيلية يُجدد الثقة في "الكناني"

txt

لافيينا يهاجم اتحاد الكرة بسبب ملعب حرس الحدود

txt

أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى دوري المحترفين

txt

العمل مستمر.. لافيينا يستعد لمواجهة سموحة بالكأس

txt

الدوماني يرحل عن المنصورة بعد التأهل لدوري المحترفين

txt

سبورتنج يستقر على ملعب مباريات دورة الترقى

txt

مطلب جديد.. أندية الترقى تصطدم باتحاد الكرة

txt

اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل مباراة الترسانة والمقاولون العرب بالكأس

مواد متعلقة

اليوم.. الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج في مواجهة منتخب السويس بدورة الترقي

جهورية شبين يواصل استعداداته لمواجهة المصري

كهرباء الإسماعيلية يُجدد الثقة في "الكناني"

لافيينا يهاجم اتحاد الكرة بسبب ملعب حرس الحدود

أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى دوري المحترفين

العمل مستمر.. لافيينا يستعد لمواجهة سموحة بالكأس

الدوماني يرحل عن المنصورة بعد التأهل لدوري المحترفين

سبورتنج يستقر على ملعب مباريات دورة الترقى
الجريدة الورقية