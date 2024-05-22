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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج في مواجهة منتخب السويس بدورة الترقي

فريق الترسانة
فريق الترسانة

تقام اليوم الاربعاء منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، ويشارك في  الدورة أندية، حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة.

 

مباريات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز:

 

1- الترسانة × حرس الحدود 

 

يصطدم فريق الترسانة بقيادة حسين شكري الصاعد عن مجموعة الصعيد بفريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي صاحب المركز الثالث بدورى المحترفين، على ملعب نادي الترسانة، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

 

 

2- سبورتنج × منتخب السويس 

 

يستضيف فريق سبورتنج  الصاعد عن مجموعة بحري بقيادة أحمد فاروق مع نظيره فريق منتخب السويس الصاعد عن مجموعة القاهرة والقناة بقيادة سعد فاروق، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

 

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

 

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

 

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .

 

 

 

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