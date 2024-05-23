ختام البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإعلامية لعلماء مركز البحوث الزراعية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبناء وتنمية مهارات التواصل الإعلامي للباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية للقيام بدورهم في القطاع الزراعي وخصوصًا مجال الارشاد الزراعي باستخدام الوسائل الحديثة .

أكد الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن، بإن البرنامج أستهدف تأهيل الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية، ودعم مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبحثية في المجالات المختلفة بما يمكّنهم من أداء دورهم بشكل أفضل يحقق أهداف المركز ورسالته؛ وذلك في إطار اهتمام إدارة المركز بالتدريب والتأهيل العلمي للكوادر البحثية المتميزة، وقال عمارة إن ‏برنامج التدريب التي نظمته ونفذته قناة مصر الزراعية تحت إدارة الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو والمدير التنفيذي للقناة قد حاضر وشارك فيه نخبة متميزة من المدربين من الإعلاميين الخبراء والمتخصصين، وتتضمن مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.

وفي ذات السياق قال عمارة ان أهداف التدريب تضمن تطبيقات عملية علي انتاج المحتوي الإعلامي والرسائل الارشادية للفلاح لضمان فعالية المعاملات الزراعية التي تتم لكل المزروعات بما يحقق زيادة في الإنتاجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد، كما أضاف أن هذه الدورة تهدف الى تنمية معارف واتجاهات وقدرات ومهارات الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية وتدريبهم علي وسائل وأشكال الاتصال المستخدمة فيها، بما يشمل مهارات وفنون الإعلام من اكتساب مهارات التخطيط العلمى للحملات الإعلامية بمراحلها المختلفة، وعقد المقابلات الإعلامية والصحفية.

وفي نهاية البرنامج التدريبي أشاد المتدربين بالمستوي المهاري العالي للمدربين والمحاضرين الذين شاركوا في التدريب، وان المعلومات والمهارات التي حصلوا عليها ستدعمهم في تأدية مهامهم وتفعيل دورهم في الارشاد الزراعي بما يحقق اهداف التنمية وتطبيق النتائج البحثية علي ارض الواقع.