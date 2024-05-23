صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية لعدد 25 طبيب أسنان

إختُتمت فعاليات الدوره التدريبيه لأطباء الأسنان والتى نظمتها إدارة الفم والأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية ،وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لطب الفم والاسنان بوزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع جامعة قناة السويس لعدد 25 طبيب أسنان بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن هذة الدورات التدريبية تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من أطباء الأسنان العلمية والعملية وإطلاعهم على كل جديد فى مجال طب الأسنان وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الأرتقاء بالخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظه.

وأشارت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية أن الدورة التدريبية لأطباء الأسنان والتى استمرت ثلاثة أيام فى الفتره من 19 وحتى 21 مايو تناولت موضوعات كيفيه التعامل مع المريض بتخصصات الأسنان differential diagnosis of white lesions

،أساسيات استهلاك المضادات الحيوية الخاصة بالأسنان وسُبل ترشيد استخدامها

Management of medically compromised patients

، وباليوم الختامى محاضرة تحت عنوان علاقه صحة الفم والأسنان بالصحة العامة للجسم.

حاضر فيها دكتورة رحاب صلاح مدرس مساعد بجامعة قناة السويس ،دكتور أحمد عبد المحسن مدرس بجامعة قناة السويس ،دكتور مدوح ترك إستشارى طب الأطفال بهيئة قناة السويس ،وسيتم تسليم المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.