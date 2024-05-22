ختام أعمال الدورة التدريبية على أعمال مكافحة الجذام بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام أعمال الدورة التدريبية على أعمال مكافحة الجذام لرفع كفاءه الاطقم الطبية.

و أوضح مكين أن التدريب اشتمل على تعريف الحاله و ادلة العمل الاسترشادية و العلاج بمراحلة للحالات وخطوات فحص المخالطين للوقاية والعلاج المبكر وأهمية رفع الوعى الصحى للمرضى وأهمية المتابعة الدورية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الى أن الدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتور عمرو عادل حسن مسئول مكافحة الجذام وبمشاركة الدكتورة لبيبة الجندى مدير مستشفى الجلدية بالمنصورة قاموا بالتدريب خلال الدورة التدريبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه شارك بالدورة نحو 14 من رؤساء اقسام الجلديه بكافه مستشفيات المحافظة و 41 من الفرق الوقائية بالإدارات الصحية وذلك بقاعة تدريب مستشفى الجلديه بالمنصورة

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزاره الصحه لإعلان مصر خاليه من مرض الجذام وتحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي .