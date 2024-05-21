صحة الفيوم تناقش انجازات برنامج" أسرة "فى مركزى اطسا وسنورس

عقدت مديرية الصحة فى الفيوم اجتماع مسائى بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية لمناقشة ما تم انجازه فى برنامج" اسرة " فى مركزى اطسا وسنورس خلال الربع الاول من العام الحالى 2024 وذلك بحضور الدكتور شريف صبحى - مدير ادارة الطب العلاجي والدكتورة غادة هلال -مدير ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية والدكتورة نيفين شعبان - مدير ادارة الرعاية الاساسية و هالة احمد - مدير ادارة التمريض والدكتورة منى سعد - مدير ادارة اطسا الصحية والدكتور عماد الدين حسن - مدير ادارة سنورس الصحية ومشرفة الرائدات بالمديرية و مسئولة اعلام تنظيم الاسرة ومسئولة نوادى المرأة ومشرفات الرائدات بالادارتين ومشرفات التمريض بالمديرية و الادارتين.

شهد الاجتماع الدكتور سامح العشماوى - وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتور حسام عباس - رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان والدكتورة نانسى نجيب -المنسق الاقليمى لمشروع اسرة مكتب القاهرة .

و قد استعرضت الدكتورة نانسى نجيب ما تم انجازه حتى مارس 2024 وايضا خطة عمل المرحلة القادمة بالاضافة الى اعداد القوى العاملة فى الوحدات المستهدفة من البرنامج واليات التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة من جمعيات اهلية ومديريات التضامن والشباب والرياضة والاوقاف والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج والحلول المقترحة.

وقد اوصى الدكتور حسام عباس -رئيس قطاع تنظيم الاسرة بربط المشروع بمحو الامية وتوفير مشروعات صغيرة.

الرخصة الدولية فى الكمبيوتر

وفى وقت سابق نظم مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة فى الفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن الدورة التدريبية رقم 22 من برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى فى مجال الصحة ICDL Health لعدد 15 من العاملين بمختلف المواقع الوظيفية لمختلف الفئات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور احمد الملوانى -المشرف على مراكز المعلومات و فى اطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى واهتمام وزارة الصحة والسكان بتنمية مهارات العاملين بها.

قام بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين بمركز المعلومات بالمديرية محمود طه -مدير مركز تكنولوجيا المعلومات ورضا هاشم ومحمد شعبان ومهندسة هدى حسين وعلاء عبد الحليم واحمد اسعد. واستمر التدريب على مدار 3 اسابيع بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية بتنسيق دعاء كمال -عضو مركز التدريب .

ومن الجدير بالذكر انه تم استخدام الاصدار السادس والذى يتضمن اضافة الامن السيبرانى.

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