تعليم الفيوم تنظم حفل أنشطة برنامج صحتهم مستقبلهم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برئاسة الدكتورة امانى قرنى وكيل الوزارة ، بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ، معرض أنشطة برنامج صحتهم مستقبلهم 2024 ،على مستوى مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تحت إشراف ريحاب عريق وكيل المديرية و هشام ابو عوف مدير عام الشئون التنفيذية والذي تضمن أنشطة 150 مدرسة مشاركة بالبرنامج على مستوى محافظة الفيوم.

ضم المعرض ورشة عمل التربية الفنية، وورشة تعليم اساسيات السباكة، وبعض الألعاب الترفيهية وتوظيفها لفهم اساسيات ترشيد استهلاك المياة، وتضمن المعرض ايضا عدد من العروض المسرحية للإدارات التعليمية المشاركة في برنامج صحتهم مستقبلهم، ومنها عرض مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بغرب الفيوم عن الخضروات ، وعرض مسرح العرائس لتلاميذ مدرسة عمر بن العزيز بسنورس ، وعرض مدرسة السيدة عائشة بأبشواي (مسرحية عن الغذاء الصحي السليم وغسيل الاسنان) ، وعرض مدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم عن التغيرات المناخية .

تنظيم الحفل

وتم تنظيم حفل أنشطة البرنامج برعاية محمد فتحى مدير عام التعليم العام بالمديرية ، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية ، و هالة آمين مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية. وبمشاركة من مدرسة الرسالة الخاصة للغات بإدارة شرق الفيوم برئاسة دكتور مجدى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة ، وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، محمد جمعة مسئول المشروع بشركة مياه الشرب وفريق العمل ، ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالتربية والتعليم وشركة مياه الشرب، وإدارة مدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم.

وحضر المعرض ممثلا عن منظمة اليونيسيف الدكتور كريس كرمونزي المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، والدكتور ايهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياة والاصحاح البيئي ، والدكتور ريمون شكري مسعود المسئول الميداني .

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر لفريق العمل المشرف على المشروع بمديرية التربية والتعليم بالفيوم والإدارة التعليمية ، وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، ومسئولى منظمة اليونيسيف، والشكر لإدارة مدرسة الرسالة الخاصة للغات، على استضافة الحفل الختامى لبرنامج صحتهم مستقبلهم.

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