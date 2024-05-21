وداعًا للسمنة.. حيلة سحرية جديدة تحول دهون الجسم إلى وقود (تفاصيل)

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن حيلة سحرية جديدة لاستخدام الجسم للدهون كوقود بدلاً من تخزينها على شكل دهون، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

حيلة جديدة تقي من السمنة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة خمس ساعات فقط في الأسبوع يمكن أن تؤثر على طريقة حرق الجسم للدهون المشبعة وتحفزه على استخدامها كمصدر للطاقة بدلاً من تخزينها.

تمت الدراسة على مجموعتين من الأشخاص: الرياضيين الذكور الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة ومصابي داء السكري من النوع 2 الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية بانتظام. خضعت كلا المجموعتين لبرنامج تمارين مكثف لمدة ثمانية أسابيع، حيث قام الرياضيون بالتقليل من ممارسة التمارين الرياضية بشكل كبير، بينما قام مرضى السكري بممارسة تمارين التحمل لمدة خمس ساعات في الأسبوع.

قبل وبعد فترة التدريب، تلقى المشاركون جرعات صغيرة من الدهون عن طريق الحقن وأجروا فحوصات بالرنين المغناطيسي لتحليل تأثير التمارين على استخدام الدهون داخل الخلايا العضلية.

أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مجموعة مرضى السكري من النوع 2، حيث فقدوا الوزن، وتحسنت حساسيتهم للأنسولين، وانخفضت مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ومستويات الجلوكوز أثناء الصيام. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الرياضيين استخدموا الدهون المشبعة بشكل مكثف كمصدر للطاقة خلال التمارين الرياضية.