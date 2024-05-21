متى تسبب السمنة الإصابة بالسرطان؟.. الصحة العالمية تجيب

السمنة، التي تعتبر السبب الرئيسي للعديد من الأمراض، يشير موقع onlymyhealth إلى أن عادات الأكل السيئة ونمط الحياة المستقر وعوامل بيئية أخرى تساهم في انتشارها.

ما علاقة السمنة بالسرطان؟

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن السمنة قد ازدادت ثلاث مرات منذ عام 1975، مما أدى إلى تصنيف أكثر من 650 مليون بالغ كمصابين بالسمنة المفرطة في عام 2016. وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة نظرًا لارتباطه بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

العلاقة بين السمنة والسرطان تتجلى في عدة نقاط:

1. الالتهاب: السمنة تؤدي إلى حالة من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الجسم، مما يزيد من خطر تلف الحمض النووي ونمو الخلايا السرطانية.

2. الخلل الهرموني: الأنسجة الدهنية تفرز هرمونات تلعب دورًا في نمو الخلايا والتمثيل الغذائي، والسمنة تؤدي إلى تعطيل توازن هذه الهرمونات مما يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

3. مقاومة الأنسولين: السمنة تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من إنتاج مستويات أعلى من عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1، الذي يسهم في تطور أنواع مختلفة من السرطان.

4. توزيع الدهون: توزيع الدهون في الجسم، خاصة الدهون الحشوية التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية في البطن، يزيد من إفراز مواد تعزز نمو الورم وانتشاره.

5. الخلل المناعي: السمنة تضعف قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها، مما يسهل على الخلايا السرطانية الهروب من الكشف والتكاثر دون رادع.

6. زيادة انقسام الخلايا: الخلايا الدهنية تفرز بروتينات تحفز انقسام الخلايا، مما يخلق بيئة مواتية لنمو الخلايا السرطانية.

7. عوامل نمط الحياة: العوامل النمطية غير الصحية مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني والتدخين يزيدون من خطر الإصابة بالسرطان ويزيدون من آثار زيادة الوزن الضارة.

بالمجمل، تؤكد الدراسات على الارتباط الوثيق بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للوقاية من السمنة والحفاظ على وزن صحي.