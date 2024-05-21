حيلة جديدة للغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استخدم طلاب الشهادة الإعدادية حيلة جديدة للغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وكشف أولياء الأمور لبوابة الوفد الإلكترونية عن حيلة جديدة يستخدمها المعلمين لتحريض الطلاب على الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ولجأ عدد من المعلمين إلى تحريض الطلاب في الدروس الخصوصية على عدم دخول لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الموعد المحدد والانتظار لمدة ربع ساعة.

ويستهدف المعلمين من ذلك حصولهم على الامتحان في مادتهم وحله ثم إرساله لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 على تطبيق "واتس آب" الملتحقين بدروسهم الخصوصية.

نماذج واقعية للغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وذكرت إحدى أولياء الأمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة أنها تفاجئت من أن معلم ابنتها في الدروس الخصوصية طلب منها التأخر عن دخول اللجنة حتى يرسل لها الامتحان بالحل.

وأضافت أنها فور علمها منعت ابنتها من فعل ذلك والمخاطرة بمستقبلها، لكن زميلاتها أخبرنها بأن المعلم أرسل لهم الامتحان بالحل بعد بدء اللجان بخمس دقائق وتمكنت من الدخول قبل المهلة المحددة والإجابة على جميع الأسئلة في دقائق معدودة.

ولفتت ولية الأمر إلى أن تلك الحيلة قد تهدد مستقبل الطلاب فضلا عن عدم تحقيق العدالة بين الطلاب، وأنها تفقد الطالب المتفوق ثقته بنفسه مع انتشار الغش بين أقرانه في الشهادة الإعدادية.

وبسؤال أولياء الأمور في محافظة القاهرة، أكدن انتشار تلك الحيلة بين معلمين معروفين في الدروس الخصوصية وأن ذلك يعد سر انتشارهم وشهرتهم، وأن الطلاب يصرون على الذهاب لمعلمين بشكل خاص طوال العام حتى يحصلون على الامتحان بعد بدء اللجان وخلال المهلة القانونية المحددة للتأخر عن موعد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التأخر عن موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فى أى مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبلون رئيس اللجنة، موضحة أنه إذا زادت مدة التأخير لا يُسمح للطلاب بالدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يحدث في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 هو نشر صورا من الامتحان بعد بدء اللجان، وليس تسريبًا كما هو متداول، لأن التسريب يشترط حدوثه قبل بدء اللجان وهو أمر غير وارد.