وزير التعليم: إعداد بنوك أسئلة مفتوحة لطلاب جميع الصفوف الدراسية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد بنوك أسئلة مفتوحة لجميع الصفوف الدراسية وفقًا لخطة تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم بالدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى بالجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 الذي يعقد بلندن.

وأوضح وزير التعليم أن بنوك الأسئلة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي من أجل تعلم أفضل.

ونوه وزير التعليم بأن الطالب يمكنه الدخول على كل وحدة من الأسئلة على حدة ويظهر له تقرير بأدائه، وتم تخصيص بريد إلكتروني لكل طالب يتم مراسلته من خلاله وإرسال رسالة إليه على البريد الخاص به أو عبر التابلت.

وزير التعليم: امتحانات مرحلة الثانوية بالتابلت

ولفت وزير التعليم إلى تسليم طلاب الصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزود بمجموعة من المواد التعليمية الرقمية، ويستخدمه الطالب كأحد مصادر التعلم ويستطيع من خلاله الدخول على منصات المعرفة ومصادر التعلم المتعددة.

وكشف وزير التعليم عن وجود 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية للمرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تتم على مستوى الإدارة التعليمية، باستخدام أجهزة التابلت للدخول على منصة الامتحان بكل إدارة تعليمية.

وأضاف وزير التعليم أن طلاب الشهادة الثانوية يؤدون الامتحانات ورقيًا، حيث تم تخصيص 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد يتم تصحيحها إلكترونيًا، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة يتم تصحيحها من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

ونبه وزير التعليم بحرص الوزارة على إجراء الحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات ذات الصلة بتطوير المناهج، وتم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالًا للمناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية.

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد لإحداث تطوير شامل للمرحلة الثانوية، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، وأن الوزارة تضم إدارة مركزية مختصة بتطوير المناهج تستعين بخبراء من كليات التربية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عملية تقييم مستمرة للخطة الاستراتيجية للوزارة وخطوات تنفيذها والنتائج التي تحققت في كل محور من محاور التطوير.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة فى تطوير المناهج والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهود التنمية المهنية للمعلمين، مشيرًا إلى أن مصر لديها 25.5 مليون طالب فى المدارس المصرية.

