الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم: تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير وارد

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني.

ضوابط عامة لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التسريب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير وارد على الإطلاق. 

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وجود إجراءات مشددة على أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حتى وصولها للجان الامتحانات. 

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تخضع لسلطة مديرية التربية والتعليم في المحافظة. 

ونبه متحدث وزارة التربية والتعليم إلى استخدام طلاب حيل لإدخال أجهزة إلكترونية، مشيرًا إلى أن المديرية تستطيع ضبط الطالب المتسبب في نشر أسئلة الامتحانات خلال دقائق. 

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عقوبات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية تتدرج من الحرمان من المادة والحرمان من الامتحانات لمدة سنتين وقد تصل للحبس سنتين.

وشدد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن أي طالب يحاول الغش الإلكتروني أو أي نوع من الغش لن يفلت من العقاب. 

تحذير هام من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حذرت طلاب الشهادة الإعدادية 2024 من الانسياق وراء مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغلهم للاستيلاء على أموالهم. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور من مجموعات الغش التي تشتت الطلاب وتخدعهم بإدعائهم الحصول على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل أدائها. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مؤمنة بشكل كامل تحت إشراف المديريات التعليمية في مختلف المحافظات ولا يمكن الحصول عليها قبل فتح اللجان. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

وزعمت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف المحافظات. 

فيما تداولت بعض مجموعات الغش على تطبيق تليجرام امتحانات لعدد من المواد في الشهادة الإعدادية 2024 أثناء انعقاد اللجان.

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