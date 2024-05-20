بعد نجاحه فى "بابا جه".. أكرم حسني يعلن موعد فيلمه الجديد "جارفيلد"

نشر النجم أكرم حسني البوستر الرسمي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "جارفيلد"، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل والفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، كما كشف عن موعد طرحه.

فيلم جارفيلد

وشارك أكرم حسني جمهوره ببوستر فيلم الأنيميشن "جارفيلد"، وعلق عليه قائلا: "كله يلزم مكانه"، وكشف أنه سيجري عرضه في دور العرض السينمائية يوم 23 مايو المقبل، ويجمع العمل الفنان أكرم حسني وابنه للمرة الأولى في عمل فني.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن أكرم حسني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بابا جه، والذي شارك فيه إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم نسرين أمين وهنادي مهنا ومحمود البزاوي وسما إبراهيم وياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.