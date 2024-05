التعمير والإسكان للاستثمار العقاري تطلق مشروع The Gray

أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها الجديد ""The Gray

ويعد مركز إداري، تجاري وطبي متكامل، يقع بأرقى وأفضل موقع استراتيجي بقلب القاهرة الجديدة، والذي تم تصميمه بعناية فائقة لتوفير لعملاءة تجربة متميزة ومثالية تحقق التوازن في جميع المجالات العملية والترفهية والصحية من خلال نشاطاتة المتكاملة بأعلى معايير الجودة والتميز.

ويأتي وذلك استكمالاً لما حققته شركة HDP من نجاحاً ملحوظاً لسلسلة مشروعاتها العقارية التي تم اطلاقها خلال الفترة السابقة، إذ يعد مشروع ""The Gray المشروع الخامس لشركة HDPعلى مدار عامان منذ إطلاقها، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم مشاريع عقارية استراتيجية وتجربة استثمارية متميزة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء المختلفة ، التي تمكن شركة HDP من تعزيز مكانتها كأحد رواد الاستثمار العقاري، وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.

ينفرد مشروع "The Gray " بموقعه الاستراتيجي المميز بقلب القاهرة الجديدة مباشرةً على محور النصر بجوار النائب العام، والذي يُتيح سهولة الوصول إليه من جميع أنحاء القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومستقبل سيتي، مما يجعله وجهة مثالية جاذبة للاستثمار من مختلف الشرائح من العملاء محلياً وعالمياً، لتبرهن شركة HDP بذلك على نجاحها في تطبيق خطتها التوسعية باحترافية وكفاءة واختيارها لأفضل وأرقى المواقع الجغرافية الاستراتيجية لمشروعاتها السكنية والتجارية على مستوى الجمهورية.

يتضمن مشروع "The Gray" مساحة بنائية تزيد عن 30 ألف متر مربع، ويتميز بتصميمات معمارية عصرية تتواكب مع التطورات العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى إطلالات فريدة ومميزة. يشتمل المشروع على مجموعة من الوحدات التجارية من مكاتب وعيادات بمساحات تبدأ من 30 متر مربع، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية والمرافق ذات الجودة. يجسد مشروع "The Gray" رؤية مستقبلية متكاملة جاذبة للاستثمار، ويستهدف العملاء الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مليئة بالرفاهية والخصوصية في أفضل المواقع الحيوية.

بالإضافة إلى حرص شركة HDP على مواكبة وتطبيق كافة المستجدات في مجال التنمية العمرانية مع الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية، ويُعد مشروع "The Gray" مثالًا بارزًا على هذا النهج، ويعد مشروع The Gray أول شراكة بين HDP وشركة Tulua للتطوير العقاري، وهي شركة رائدة في مجالها ، ليصبح مشروع "The Gray" بذلك ضمن سلسلة مشروعات HDP التي تضمن خلق وتقديم تجربة استثمارية وتجارية فريدة من نوعها لتحقيق رضا عملائها المستهدفين والوفاء بمتطلباتهم وتزويدها بكافة الإمكانيات وبأعلى معايير الجودة لتقديم أفضل منتج عقاري للعملاء في السوق المحلي والإقليمي، وهو ما يسهم في تحقيق شركة HDPلرؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.