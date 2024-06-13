صحف قطرية: الدوحة تلعب دورًا رياديًا في قيادة المفاوضات لوقف الحرب بغزة

أكدت صحيفتا (الشرق) و(الوطن) القطريتان أن الدوحة تلعب دورا رياديا في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب بقطاع غزة.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عنوان "قطر.. دور ريادي لإنهاء الحرب" - "إنه في إطار الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث جرى خلال المقابلة، مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات التي أجراها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع وزير الخارجية الأمريكي، جاءت استكمالا لسلسلة من المباحثات والمناقشات المهمة التي جرت خلال الأشهر الثمانية الماضية، في إطار الوساطة المشتركة لبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، والعمل على منع توسع دائرة العنف والصراع في المنطقة، حيث ناقش الجانبان القطري والأمريكي رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير للهدنة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبدورها، أوضحت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "الحل الشامل"، أن قطر ومصر وأمريكا، ومن خلال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بينها، ملتزمة بشراكتها لإنهاء هذه الحرب والتوصل لصفقة تبادل الأسرى والرهائن، في أسرع وقت ممكن، من أجل وقف العدوان وإنقاذ المنطقة من الانفجار، والتوصل إلى حلول مستدامة وليست مؤقتة للقضية الفلسطينية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 522 ألفا و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الخميس/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 522 ألفا و810 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعد مقتل وإصابة 980 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و928 دبابة و15 ألفا و208 من المركبات المدرعة و13 ألفا و770 من النظم المدفعية و1099 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و846 من أنظمة الدفاع الجوي و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2294 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و794 من المركبات وخزانات الوقود".

دبلوماسي روسي: كل ما يفعله الناتو هو الاستعداد للاشتباك مع روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن كل ما يفعله حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، هو الاستعداد للاشتباك المحتمل مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جروشكو قوله "كل ما يفعله الناتو في هذه المنطقة اليوم، بصراحة، هو استعداد الحلف لاشتباك عسكري محتمل مع روسيا.. التدريبات التي تجرى تظهر كيف تم الآن التخلص من جميع مفاهيم الأمن التعاوني وعودة الناتو إلى المخططات الأمنية التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حلف الأطلسي شن حربا هجينة ضد روسيا.. مضيفا "أنه في المجال الاقتصادي، تم فرض آلاف العقوبات غير القانونية على بلدنا، وتجرى حاليا شيطنة روسيا، وأحد الأمثلة الواضحة الأخيرة هو الإعلان عن أنه في حالة هزيمة الناتو في أوكرانيا، فإن الحرب التالية ستحدث.. وستقوم روسيا بالتأكيد بغزو بولندا ودول البلطيق، التي تم الاعتراف باستقلالها في الاتحاد السوفيتي".