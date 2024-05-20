معهد بحوث البساتين يطلق مؤتمر "التنمية البستانية المستدامة في مصر"

يونيو المقبل..

ينظم معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية فعاليات المؤتمر الثالث بعنوان "التنمية البستانية المستدامة فى مصر".

سيعقد المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2024 تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق.

يهدف المؤتمر إلى:

تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية البستانية المستدامة.

مناقشة التحديات التي تواجه القطاع البستاني في مصر.

اقتراح الحلول لتعزيز التنمية البستانية المستدامة.

تعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء في مجال التنمية البستانية.

وسيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين من مصر وخارجها لتقديم أوراق علمية تناقش مختلف جوانب التنمية البستانية المستدامة.

محاور المؤتمر:

-استنباط أصناف وسلالات جديده تتوافق مع الظروف المناخية المختلفة

-زراعة الأنسجة ودورها في إنتاج شتلات جيده

-زياده وتحسين انتاج الثمار

-التداول الأمثل لثمار المحاصيل البستانيه

-أثر المعاملات المختلفة على زيادة تحمل الجفاف والملوحة لمحاصيل البستانية

- ربط البحوث بالإنتاج والتصدير

- رفع كفاءة المنتجات البستانية لزيادة قدرتها التنافسية.

جدير بالذكر أنه قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنظيم قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للامراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة/وفاء عثمان، والدكتور اسلام وصيف نائبا للبرنامج .

وتقام العديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية و الحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.