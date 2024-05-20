عاجل
حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان
الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يونيو المقبل..

معهد بحوث البساتين يطلق مؤتمر "التنمية البستانية المستدامة في مصر"

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

ينظم معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية فعاليات المؤتمر الثالث بعنوان "التنمية البستانية المستدامة فى مصر".

txt

وزارة الزراعة تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

txt

الزراعة: توزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى محافظتى سوهاج والشرقية

سيعقد المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2024 تحت رعاية  وزير الزراعة السيد القصير، والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق.

يهدف المؤتمر إلى:

  • تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية البستانية المستدامة.
  • مناقشة التحديات التي تواجه القطاع البستاني في مصر.
  • اقتراح الحلول لتعزيز التنمية البستانية المستدامة.
  • تعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء في مجال التنمية البستانية.

وسيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين من مصر وخارجها لتقديم أوراق علمية تناقش مختلف جوانب التنمية البستانية المستدامة.

txt

وزارة الزراعة تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

محاور المؤتمر:

-استنباط أصناف وسلالات جديده تتوافق مع الظروف المناخية المختلفة

-زراعة الأنسجة ودورها في إنتاج شتلات جيده

-زياده وتحسين انتاج الثمار

-التداول الأمثل لثمار المحاصيل البستانيه 

-أثر المعاملات المختلفة على زيادة تحمل الجفاف والملوحة لمحاصيل البستانية

- ربط البحوث بالإنتاج والتصدير

- رفع كفاءة المنتجات البستانية لزيادة قدرتها التنافسية.

جدير بالذكر أنه قام  فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنظيم قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للامراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة  الدكتورة/وفاء عثمان،  والدكتور اسلام وصيف نائبا للبرنامج  .
وتقام العديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية و الحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

txt

الزراعة: توزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى محافظتى سوهاج والشرقية

 

مواد متعلقة

Kingdom of the Planet of the Apes يحقق إيرادات ضخمة بالسينما المصرية

وزارة الزراعة تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

الزراعة: توزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى محافظتى سوهاج والشرقية

محافظ بني سويف يتابع أنشطة أجهزة وإدارات مديرية الزراعة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة

الجريدة الورقية