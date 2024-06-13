أفضل الأدعية المستحبة يوم عرفة، يسعى الكثير من المسلمين إلى التقرب إلى الله في يوم عرفة بالصوم والصلاة، وكثرة الدعاء، والصدقة والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، حيث قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء.

دعاء يوم عرفة:

قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيوم عرفة أفضل أيام السنة، وقال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة.

أدعية مستحبة في يوم عرفة:

من الأدعية المستحب أن يرددها المسلم في يوم عرفة، الذي يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال- اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أدعية يوم عرفة:

-اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا- يا رب لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي.

الدعاء في يوم عرفة:

- اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل دعاء قبول واستجابة- يا رب فوضت أمري كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته".