نقيب الفلاحين يكشف شروط صحة الأضحية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن شروط صحة الأضحية الشرعية واجبه ومن غير هذه الشروط تتحول الأضحية إلى صدقه يثاب عليها الفاعل لكنها لا تكون اضحيه.

الأضحية سنه مؤكده

وأضاف أن الأضحية سنه مؤكده علي المسلم القادر المقيم وهي افضل من الصدقه ولها وقت محدد وشروط ومواصفات خاصه.

ووضح عبدالرحمن أن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الانعام( الإبل والجاموس والبقر والضان والماعز ) فلا تجوز الأضحية بالطيور( كالبط والاوز والدجاج )، و تبلغ الأضحية السن الشرعي وهو الثني فما فوقها من الابل والبقر والجاموس والماعز أو الجذع من الضان والثني من الإبل ما تم 5 سنوات ومن البقر والجاموس ما تم عامان ومن الماعز ما تم عام والجذع من الضان (الغنم) ما تم 6 اشهر.

وأشار ابوصدام إلى ضرورة أن تكون الأضحية خاليه من العيوب الظاهره خاليه من الجروح والدمامل ونشيطه غير مريضه خاليه من الافرازات الانفيه أو الاسهال قوائمها سليمه غير عرجه ولا مقطوعه الذيلأو الأذن وتكون الأضحية غير مصابه بالهزال لسانها خالي من الالتهابات عيناها براقتان وليست عمياء تنفسها طبيعي غير مصابه بالنهجان او السعال.

وأكد عبدالرحمن أن اسعار الأضاحي هذا العام انخفض عن الاشهر القليله الماضيه حيث بذلت الحكومه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودا كبيره لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحه تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

كيلو الضان

ويباع كيلو الضان قائم حاليا من 170 الي 180 جنيه ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للاضحيه بين 8 الي 10 الاف جنيه ويباع كيلو الماعز قائم بين 190 الي 200 جنيه ليتراوح سعر الجدي للاضحيه ما بين 6 الي8 الاف جنيه حسب الوزن وجوده اللحم ويباع كيلو الجاموس قائم ب150 جنيه فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم ب175 جنيه

وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الاضحيه حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألف الي 65 ألف جنيه.