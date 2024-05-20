تعليم الفيوم تحصد المركز الرابع في المسابقة الثقافية المسيحية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “توجية عام التربية المسيحية” في المسابقة الثقافية المسيحية، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب أندرو عماد كامل عوض - الصف الثانى الثانوى الفندقى - المدرسة الفندقية - إدارة سنورس التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالب أندرو عماد الفائز في المسابقة على مستوى الجمهورية وقدمت الشكر والتقديرالى سوزان ميلاد توفيق مشرف عام الدين المسيحي بالمديرية.

جدير بالذكرأنه شارك في المسابقة الثقافية المسيحية بـ "التربية والتعليم"٤٥ فائزًا للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي نظمتها الوزارة لمادة التربية الدينية المسيحية، للعام الخامس على التوالي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوزارة، ويجري التنسيق للمسابقة بين لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، ومقررها الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وتوجيه التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

تسريب مادة العلوم

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم من تداول ورقة امتحان مادة العلوم وان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط فوجئوا عقب خروجهم من الامتحان بأن الكثير من زملائهم حصلوا على أسئلة الامتحان قبل دخولهم اللجنة وان ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد .

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، التي تؤثر بالسلب على سير الامتحانات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

واكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانضباط التام داخل كافة اللجان، ومنع أي حالات غش، والتأكد من سير الامتحانات بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء.