ليلى عبد اللطيف حديث العالم العربي بسبب شيرين عبد الوهاب

حالة من الجدل تسببت فيها المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال الأونة الأخيرة، بعد تنبأتها التي حدثت بالفعل خلال الفترة الماضية والتي تثير نقاشًا ساخنًا في الوطن العربي، حيث توقعت بكوارث طبيعية في العديد من البلدان المختلفة، وخسائر مالية، وانفصال وارتباط مشاهير، كان آخرهم الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أعلنت خلال الساعات الماضية خطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط، ليتصدر اسم ليلى مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب حديث الوطن العربي بسبب خطوبتها

في الساعات القليلة الماضية تصدر اسم ليلى عبد اللطيف مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا كبيرًا إذ توقعت خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل 5 أشهر من إعلان المطربة الخبر، والذي أكده موقع ET بالعربي، من رجل أعمال خارج الوسط الفني.

وتم تأكيد الخبر بمكالمة صوتية من طليقها حسام حبيب والذي أعلن من خلالها تهنئته لشيرين على الخطوبة وكتب الموقع:" في خبر مفاجىء .. تمت خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، حيث كان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة".

شيرين عبد الوهاب

وقال حسام حبيب لـ ET بالعربي:" ألف ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك على طول ويفرحك دايمًا، والناس لازم تفهم إن علاقتي بيها مالهاش دعوة بالجواز أو الكلام ده، بالعكس بتمنى لها تبقى أسعد واحدة في الدنيا، وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة فى الدنيا، وهعمل أغنية لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، في ألبومي الجديد، لأن خطيبها رجل محترم جدًا جدًا، وبحترمه جدًا".

نبوءة ليلى عبد اللطيف تصيب من جديد

تحدثت ليلى عبد اللطيف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، بتاريخ 19 يناير 2024، أي قبل 5 أشهر، وقالت أن الفنانة ستستقر عاطفيًا لتصدم الجميع بتحقيق توقعاتها من جديد.

وقالت ليلى عبد اللطيف،:" أنا بشوف إنّ شيرين هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت، وهتتغير وهتبقى أقوى، لكن مش هترجع لحسام وحتى لو رجعت هترجع تتركه وما رح تكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هديت مع حد تاني".

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