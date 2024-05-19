علماء يكتشفون طريقة طريقة جديدة لعلاج فقدان الشهية

اكتشف فريق من الباحثين من كلية بايلور للطب وجامعة ولاية لويزيانا ومؤسسات أخرى أن النشاط غير الطبيعي في دائرة معينة في الدماغ يكمن وراء فقدان الشهية، وتم تنفيذ العمل على نموذج حيواني، وأدت الاستعادة الجينية والدوائية لنشاط دائرة الدماغ الطبيعي إلى تحسين الحالة وهذا يوفر إمكانيات جديدة لعلاج هذه الحالة لدى البشر.

ما هو فقدان الشهية

فقدان الشهية هو اضطراب في الأكل، يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بالقلق الشديد بشأن زيادة الوزن وعادة ما يحدون بشكل صارم من كمية الطعام التي يتناولونها ويمارسون الرياضة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل حاد. فقدان الشهية لديه أعلى معدل وفيات من أي مرض عقلي.

وهذه الحالة ليس لها علاج معتمد والسبب الكامن وراءها غير واضح. في هذه الدراسة، عملنا مع نموذج حيواني يحاكي العديد من الخصائص الملاحظة في البشر، وقال المؤلف الرئيسي الدكتور يونغ شو، أستاذ طب الأطفال والتغذية والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في كلية بايلور: "لقد قمنا بفحص التغيرات في دوائر الدماغ التي قد تكون مرتبطة بهذه الحالة".

وقد أظهر العمل السابق في مختبر شو أن الخلل في الخلايا العصبية الدوبامين والسيروتونين التي تنظم التغذية يرتبط بفقدان الشهية ومع ذلك، لم يكن من الواضح كيف تساهم هاتان المجموعتان من الخلايا العصبية في الدماغ في الإصابة بالمرض، وقد وجد بحث جديد أنه في ظل الظروف العادية، تتفاعل الخلايا العصبية الدوبامين مع الخلايا العصبية السيروتونين لتنظيم التغذية، وتحدد قوة الإشارة المنقولة عبر دائرة الدوبامين والسيروتونين في الدماغ مقدار ما تأكله الحيوانات لذلك، عندما تم تنشيطه بقوة، استهلكت الحيوانات طعامًا أقل.

ثم اختبر العلماء ما إذا كانت دائرة الدوبامين والسيروتونين ستلعب دورًا في تطور فقدان الشهية أو الحفاظ عليه في نموذج الفأر، ووجدوا أن دائرة الدماغ هذه كانت مفرطة النشاط في الفئران التي تعاني من فقدان الشهية مقارنة بالفئران الضابطة، وهو ما يفسر افتقار الحيوانات إلى الشهية والإفراط في ممارسة الرياضة بالإضافة إلى ذلك، حدد الفريق مستقبل الدوبامين DRD1 كوسيط رئيسي لفرط النشاط في هذه الدائرة.

أدى إيقاف جين DRD1 إلى استعادة السلوك الطبيعي لتناول الطعام وممارسة الرياضة لدى الحيوانات جزئيًا.

أظهرت النتائج أن التثبيط الدوائي لمستقبل DRD1 يساعد في تقليل فرط نشاط الدائرة، وقد يكون لهذا النهج تطبيقات سريرية. لقد وجدنا أن الدواء الذي يستهدف نشاط مستقبل DRD1 يمكن أن يمنع بشكل فعال فقدان الشهية وفقدان الوزن في النماذج الحيوانية ويقول شو: "تدعم هذه النتائج إجراء المزيد من الأبحاث لتطوير نهج علاجي مماثل للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية".