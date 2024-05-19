عمر خيرت| أسعار تذاكر الحفل الثاني في قصر عابدين

بعد الإقبال الكبير على حفل عمر خيرت في قصر عابدين، ونفاد التذاكر بالكامل في وقت قليل، قررت الشركة المنظمة إقامة ليلة إضافية، لإعطاء الفرصة لمحبيه الاستمتاع بموسيقته في أرجاء القصر التاريخية.

تقام الأمسية الثانية من حفل عمر خيرت في قصر عابدين 8 يونيو المقبل، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

قُسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى بقيمة 5000 جنيه، الثانية 3500 جنيه، الثالثة 2750، الرابعة والأخيرة 1500 جنيه.

أجواء موسيقية مميزة في الحفل الأول لعمر خيرت في مهرجان ليلة عمر الكويتي:

أحيا عمر خيرت، أخيرًا حفله الغنائي الأول في مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت، على مدار ليلتين متتاليتين، شهدا حضورًا كامل العدد، وقدم فيهما باقة موسيقية مميزة للحضور “ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد”.

انطلقت فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو الجاري مع أبرز نجوم الغناء العربي، منهم شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، بهاء سلطان"، وتستمر في يونيو بباقة من النجوم العربية والخليجية.

نبذة عن عمر خيرت وبصماته الذهبية في الموسيقى العربية:

يعتبر عمر خيرت واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة، تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك، نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل “ليلة القبض على فاطمة”.