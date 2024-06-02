انهيار منزل في إسطنبول وإنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض (فيديو)

انهار مبنى في منطقة كارتاليب في منطقة كوتشوك شكمجة في إسطنبول التركية لسبب غير معروف، وجرى إرسال العديد من رجال الإطفاء وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث.

وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية” انهيار المنزل وسط محاولات فرق الكوارث العثور على ناجيين، فيما وجدوا جثة شخص هامدة بين أنقاض المبنى المنهار.

وأعلن والي إسطنبول داود غول، إنقاذ 7 مصابين من تحت الأنقاض، واستمرار عمل الفرق على الأنقاض.

الاتصال مع شخص تحت الأنقاض

وأكد رئيس قسم الإطفاء رمزي البيرق: “هناك شخص اتصلنا به مباشرة، وهناك شخص آخر نعتقد أنه سابق، وسنحاول إخلاء مكانه قريبا وتحديد مكانه باستخدام كلاب”.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه جرى نقل 5 جرحى إلى المستشفى واثنان لا يحتاجان للعلاج، متابعا: "جرى إرسال 15 سيارة إسعاف و5 فرق إلى مكان الحادث".