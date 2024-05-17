الأمسية الثانية لـ عمر خيرت في الكويت.. الليلة

يحيي الموسيقار عمر خيرت أمسيته الموسيقية الثانية، الليلة، في فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، الذي يضم عددا مميزا من نجوم الأغنية العربية والخليجية.

يقام الحفل على مسرح الكويت أرينا، وشهد الحفل الأول لعمر خيرت في مهرجان ليلة عمر الغنائي حضورا كامل العدد، وتميز بعزف مقطوعاته الموسيقية الشهيرة “الإرهاب والكباب، ليلة القبض على فاطمة”.

وفي سياق متصل، يستعد عمر خيرت لحفله الغنائي القادم في مصر، داخل أرجاء قصر عابدين الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا على التذاكر، حيث قررت الشركة المنظمة إقامة ليلة أخرى هناك.

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو الجاري مع أبرز نجوم الغناء العربي منهم شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، بهاء سلطان".

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.