اعتماد "إيجاك" لمعمل تشخيص وتعريف الفيروسات بمعهد أمراض النباتات

أعلن الدكتور محسن ابو رحاب القائم باعمال مدير معهد امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية اعتماد (إيجاك) لمعمل تشخيص وتعريف الفيروسات ، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات، طبقا لمتطلبات المواصفة الدوليه للفحص 17025:2017ISO/IEC للسنه الخامسه على التوالي حيث تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019



و أكد ابو رحاب القائم بأعمال مدير معهد امراض النباتات أنه يسعي دائما الي تطوير المعامل التابعة لمعهد امراض النباتات وأشار الي أنه تم تجديد الاعتماد للمعمل، للكشف عن الأمراض الفيروسية التي تصيب محصول الطماطم، ومنها فيروس اصفرار وتجعد اوراق الطماطم والامراض الفيتوبلازمية والتى تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامة ومحاصيل الزينة والنخيل واشجار الفاكهة بالاضافه الى الكشف عن فيروسات البطاطس و هي تعتبر من اهم الفيروسات الحجرية التي تصيب البطاطس و التي تعتبر احد اهم المحاصيل التصديرية و التي تؤثر عليها كما و نوع وجارى العمل على توسيع مجال الاعتماد .

و الهدف من انشاء المعمل كان بحثيا وخدميا حيث يقوم المعمل بتطوير طرق فحص جديده متخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية وكذلك فحص النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات وذلك حفاظاً على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية وذلك فى وقت سريع وبكفاءة عالية.

و أيضا يشارك المعمل فى برامج حصر الامراض الفيروسية فى مصر طبقا لخطة قسم بحوث الفيروس و الفيتوبلازما كما يوفر المعمل كافة المعلومات الفنية والعلمية اللازمه لاجراء تقييم مخاطر الفيروسات النباتية كما يقوم المعمل بتدريب شباب الباحثين والاخصائيين على الطرق الحديثة لفحص وتشخيص الامراض الفيروسية كما يشارك المعمل فى تقييم النباتات للمقاومة للفيروسات.

وأشار ابو رحاب ان المعمل يقوم بفحص اكثر من ١٠٠٠ عينة سنويا تشمل (الطماطم – النخيل –البطاطس وغيرها من محاصيل الخضر –الفاكهة و الزينة) .

والجدير بالذكر ان معمل تشخيص وتعريف الفيروسات يستخدم احدث البروتوكولات والنظم القياسية الدولية في الفحص كما يقوم المعمل بتطوير طرق التشخيص المعملية وتوفير احدث الاجهزه لتتناسب نتائج المعمل بما يتناسب مع المتطلبات العالمية كما يضم نخبه من شباب الباحثين المدربين بكفاءه عاليه على إتمام عملية الفحص.

