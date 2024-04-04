"العالم نحو الذكاء الاصطناعى".. ندوة للكلية المصرية الصينية بالإسماعيلية

استقبلت الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس 42 من طلاب وتلاميذ مدرسة مكة المكرمة بالإسماعيلية، و8 مشرفين فى زيارة ميدانية للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمود فرج وكيل الكلية المصرية الصينية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى الزيارة فى إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية تعزيز سبل التعأون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم، وأهمية التواصل مع طلاب ما قبل التعليم الجامعى من أجل تعريفهم بالمجتمع الجامعي، ونشر المفاهيم والسلوكيات والممارسات الصحيحة بينهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأتى كذلك فى إطار حرص جامعة القناة على القيام بدورها المجتمعى التنويرى ومسئوليتها تجاه فئات المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة التحول الرقمى والتطور التكنولوجي، لما لها من تأثير فى دفع عجلة التنمية الشاملة، والتقدم الذى تنشده بلادنا، ولحاقا بالتطور الذى يشهده العالم فى هذا المجال.

العالم نحو الذكاء الاصطناعى



وأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أن الكلية هى إحدى أبرز الكليات الحديثة بجامعة قناة السويس، بالتعأون بين الجانبين المصرى والصيني، من أجل تعزيز دراسة المقررات التكنولوجية وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل.

وأشرف على تنظيم الزيارة إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ECCAT التابعة لجامعة قناة السويس، من أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية، والتي تهدف إلى تعظيم دور التعليم التقنى والتكنولوجي فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومي، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مواجهة التطور السريع بالعلوم التكنولوجية كافة.

وأُنشئت الكلية بتوقيع عقد شراكة بين جامعتي قناة السويس وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات BITC بالصين، لتطوير العملية التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

أقسام وبرامج الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تضم الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، 3 أقسام، وهي كالتالي:

1 ــ قسم الاتصالات، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات «صيانة شبكات المحمول، وأجهزة الخوادم وأجهزة المراقبة، والكهرباء»، ومحطات الأقمار الصناعية.

2 ــ قسم الإلكترونيات، ويكون بالتعاون مع شركات «تصنيع الراديو والتلفزيون، وتصنيع وتجميع السيارات، وتصنيع مكونات الإضاءة، وصناعة الغزل».

3 ــ قسم ميكاترونك، ويكون بالتعاون مع شركات «صناعة السيارات، وصيانة الأجهزة الطبية، وحفر آبار البترول».